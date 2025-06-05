وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) ورئيس هيئة الأركان، "هم أطراف عملية تسليح العصابات في قطاع غزة".

وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلًا عن مصدر، بأن إسرائيل نقلت سلاحًا لجماعة ياسر أبو شباب بينها أسلحة خفيفة صودرت من حركة حماس.

وقال المصدر، إن جماعة أبو شباب تعمل شرقي رفح جنوبي قطاع غزة في مناطق سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، موضحًا أن تسليح الجماعة جاء بمبادرة من أجهزة الأمن والقيادة السياسية.

وأثارت تصريحات أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، جدلًا واسعًا في الساحة السياسية والأمنية الإسرائيلية، بعدما اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة على تسليح جماعات قبلية في قطاع غزة، بهدف دعم مجموعات معارضة لحركة حماس.