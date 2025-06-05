العراق يدعو الشركات البلجيكية للعمل في مشاريع البنى التحتية

بغداد - (د ب أ)



دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الخميس، الشركات البلجيكية إلى المشاركة في مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الخدمية وقطاعات الطّاقة والصحّة والمياه في ظل ما هو متوفر من بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للمستثمرين في العراق.



وأكد السوداني، خلال استقباله السفير غير المقيم لمملكة بلجيكا لدى العراق سيرج ديكشن، "أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز روابط الشراكة الاقتصادية وفرص التنمية مع الشركات الأوروبية"، وذلك بحسب بيان للحكومة العراقية.



كما ثمّن السوداني مُساهمة بلجيكا في دعم استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا ضمن التحالف الدولي.



ودعا إلى تطوير التعاون لينتقل إلى مرحلة المشاركة في إعادة البناء والانتعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لدعم استقرار المنطقة والحد من الصراعات الإقليمية، وأهمية العمل على وقف العدوان على غزّة، وإيصال المساعدات إلى أهاليها المنكوبين.



ومن جانبه، أكد ديكشن على ضرورة العمل على توقيع مذكرات تفاهم مشتركة في مختلف المجالات.



وأعرب عن تقديره لسياسة العراق المتوازنة، ونهج التقارب والتكامل بين شعوب المنطقة الذي تتبناه بغداد ، والتقريب بين وجهات النظر، وهو ما اتضح من خلال الجهود التي أبرزتها القمّة العربية الأخيرة في بغداد.



وحسب البيان جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العراقية البلجيكية وأبرز ملفاتها ومسارات تطورها، والعلاقات مع عموم دول الاتحاد الأوروبي.