وزير خارجية إسرائيل ينتقد دولًا أوروبية داعمة لغزة

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن الضغط على إسرائيل والتهديد بفرض عقوبات عليها كما تفعل دول أوروبية سيعقدان الأمور كما يصب في مصلحة حماس، وفق زعمه.

وذكر ساعر، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في برلين، أن إسرائيل تتعرض لتهديد مفتوح للقضاء عليها ورغم ذلك هناك من يريد تحويل الجلاد إلى ضحية، وفق تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، أن النظام الجديد لتوزيع المساعدات لا يسمح لحركة حماس بالاستفادة منها، زاعمًا أن إسرائيل تسهل للأسبوع الثاني دخول المساعدات الأمريكية إلى قطاع غزة

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال اليوم الخميس إن بلاده تعمل في الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع بريطانيا على زيادة الضغوط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وأكد الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يقوم بزيارة رسمية لفرنسا اليوم، أن المناقشات مستمرة وسنقرر خلال الأيام القليلة المقبلة مدى الحاجة إلى تشديد لهجتنا واتخاذ خطوات ملموسة بشأن إسرائيل.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أن بلاده تُعارض بشدة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، موضحًا أن لندن ستواصل النظر في اتخاذ مزيد من التدابير بما فيها العقوبات.





