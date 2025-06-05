ماكرون يطلب من 3 دول الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وكالات

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، من البرازيل والهند والصين الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأدلى الرئيس الفرنسي بهذا التصريح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يقوم بزيارة رسمية لفرنسا، وفق وكالة "رويترز".

ومن جانبه، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع تم بثه على التلفزيون الروسي والأوكراني يوم الأربعاء، من أن الهجمات الأوكرانية الأخيرة تهدد بعرقلة أي وقف محتمل لإطلاق النار، كما تُضعف فرص عقد قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شنت أوكرانيا هجومًا جويًا مفاجئًا على بعد آلاف الأميال باستخدام طائرات مسيرة استهدف قواعد روسية استراتيجية.

واستغرق التخطيط والتحضير لهذه الضربة لأكثر من عام ونصف العام، شملت تهريب طائرات مسيرة إلى الأراضي الروسية وإخفائها في منازل خشبية متنقلة فوق شاحنات، وفق ما كشفه مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن".

تسببت الضربات بأضرار تُقدر بـ7 مليارات دولار، وأصابت 34% من حاملات صواريخ "كروز" الاستراتيجية الروسية في قواعدها الجوية الرئيسية، وفق ما قاله مصدر الأوكراني للشبكة.

كما دمرت أوكرانيا 13 طائرة على الأقل خلال الهجوم على القواعد الجوية الروسية، وفق ما قاله أندريه كوفالينكو المسؤول في مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني.

وبدوره، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة "إكس" يوم الأحد، بالعملية التي وصفها بـ"الرائعة"، التي استغرق التحضير لها أكثر من عام ونصف، واستُخدمت فيها 117 طائرة مسيرة.