ترامب والرئيس الصيني يجريان اتصالًا هاتفيًا

وكالات

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب يجريان اتصالًا هاتفيًا.

وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، "أحب الرئيس الصيني شي جين بينج ولكنه شخص صارم للغاية ومن الصعب جدًا التوصل إلى اتفاق معه".

وفي وقتٍ سابق من مايو الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على تعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل مؤقت، وذلك بناءا على اتفاق تجاري توصل إليه الوفدين الأمريكي والصيني بعد محادثات تجارية حاسمة تم عقدها بينهما في سويسرا.

ونص الاتفاق التجاري على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين من 125% إلى 10%. لكن ستبقى الرسوم الأمريكية بنسبة 20% المفروضة على الواردات الصينية المتعلقة بمادة الفنتانيل سارية، وهو ما يعني أن إجمالي الرسوم على الصين استقر عند 30%.

وفي المقابل، أعلنت الصين أنها ستخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأمريكية إلى 10%، مع تعليق رسوم إضافية نسبتها 24% لمدة 90 يومًا، وذلك بهدف تهدئة التوترات الاقتصادية بين واشنطن وبكين.