إعلان

ترامب والرئيس الصيني يجريان اتصالًا هاتفيًا

04:08 م الخميس 05 يونيو 2025

الرئيس الصيني والرئيس الامريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب يجريان اتصالًا هاتفيًا.

وأمس الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، "أحب الرئيس الصيني شي جين بينج ولكنه شخص صارم للغاية ومن الصعب جدًا التوصل إلى اتفاق معه".

وفي وقتٍ سابق من مايو الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على تعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل مؤقت، وذلك بناءا على اتفاق تجاري توصل إليه الوفدين الأمريكي والصيني بعد محادثات تجارية حاسمة تم عقدها بينهما في سويسرا.

ونص الاتفاق التجاري على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين من 125% إلى 10%. لكن ستبقى الرسوم الأمريكية بنسبة 20% المفروضة على الواردات الصينية المتعلقة بمادة الفنتانيل سارية، وهو ما يعني أن إجمالي الرسوم على الصين استقر عند 30%.

وفي المقابل، أعلنت الصين أنها ستخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأمريكية إلى 10%، مع تعليق رسوم إضافية نسبتها 24% لمدة 90 يومًا، وذلك بهدف تهدئة التوترات الاقتصادية بين واشنطن وبكين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الصين شي جين بينج أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟