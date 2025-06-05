ماكرون: نعمل مع بريطانيا على زيادة الضغوط على إسرائيل لإنهاء حرب غزة

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده تعمل في الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع بريطانيا على زيادة الضغوط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وأكد الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يقوم بزيارة رسمية لفرنسا اليوم، أن المناقشات مستمرة وسنقرر خلال الأيام القليلة المقبلة مدى الحاجة إلى تشديد لهجتنا واتخاذ خطوات ملموسة بشأن إسرائيل.

وأمس الأربعاء، دعت الحكومة البريطانية إلى إجراء "تحقيق فوري ومستقل" في حوادث استشهاد الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة هذا الأسبوع.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إن استشهاد الفلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على الطعام "أمر مقلق للغاية"، معتبرًا أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات "لا تراعي أبسط المبادئ الإنسانية".

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أن بلاده تُعارض بشدة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، موضحًا أن لندن ستواصل النظر في اتخاذ مزيد من التدابير بما فيها العقوبات.