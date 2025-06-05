الصحة السعودية تعلن رصد حالات إجهاد حراري بين الحجاج

وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، رصد عددًا من حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج في يوم عرفة، مشددًة على أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى الرابعة عصرًا، حفاظًا على الصحة.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى استخدام المظلات، والإكثار من شرب المياه، والالتزام بخطط التفويج، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن جهود الفرق الطبية في رصد ومعالجة الحالات مستمرة، ضمن جهود المنظومة الصحية لحج من وصحي.

ومن جانبها، أكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالبقاء داخل مخيماتهم في مشعر عرفة حتى الرابعة عصرًا، حرصًا على سلامتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الوقت من اليوم.

وحثت الوزارة الحجاج على أهمية التقيد بخطط التفويج المعتمدة، وإتباع الجداول الزمنية المخصصة للتنقل، مع الالتزام التام باستخدام وسائل النقل الرسمية من حافلات وقطار المشاعر، ومنع المشي على الأقدام الذي يشكل خطرًا على سلامة الحجاج ويُخل بانسيابية الحركة.