الناتو يوافق على "أكبر برنامج تسليح" منذ عقود

بروكسل- (د ب أ)

وافق حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، بحسب ما قالته مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس.

وينص البرنامج على التوسيع الهائل لقدرات الردع والدفاع خلال الأعوام المقبلة، في الوقت الذي تستمر فيه روسيا في تشكيل خطر كبير على التحالف العسكري الغربي.

وقال الأمين العام للحلف، مارك روته، إن الأولويات الرئيسية هي أنظمة الأسلحة بعيدة المدى والدفاع الجوي والقوات البرية المتنقلة.

ويشمل برنامج إعادة التسليح أهدافا محددة لقدرات عسكرية مختلفة، ويتم إعطاء كل دولة عضو تعليمات دقيقة بشأن ما يتعين عليها المساهمة به في أعمال الردع والدفاع المشتركة في المستقبل القريب.

وتم وضع القدرات المطلوبة بناء على خطط دفاعية جديدة. كما يؤخذ في الاعتبار تقييمات أجهزة الاستخبارات التي تشير إلى احتمالية أن تكون روسيا مستعدة لمهاجمة حليف في الناتو خلال أعوام قليلة، رغم حرب موسكو المستمرة ضد أوكرانيا.