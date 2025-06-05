القاهرة- مصراوي:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يُظهر مقداد فتيحة، الضابط السابق في جيش النظام السوري وقائد ما يُعرف بـ"لواء درع الساحل"، وهو يتحدث لأول مرة بوجه مكشوف دون لثام ويوجّه رسالة مباشرة لأبناء الطائفة العلوية.

ويوثّق الفيديو المتداول فتيحة وهو يقول: إن "حكومة الأمر الواقع واستخباراتها لجأت إلى بث الإشاعات وتشويه سمعة كل من يتحدث باسم الطائفة"، متّهمًا بعض النشطاء المحسوبين على الطائفة بلعب دور في تضليل الرأي العام.

وتابع مقداد فتيحة قوله: "لم يقتصر الهجوم على شخص واحد، بل طال كل من حاول تمثيلكم بصدق"، مضيفًا أنه "كان مضطرًا لإخفاء وجهه لأسباب أمنية إلكترونية وميدانية"، لكنه قرر الظهور هذه المرة بلا لثام.

🛑 مقداد فتيحه بالله عليكم هذا شكل مواطن شريف او شبيح خنزير ؟ pic.twitter.com/qGoiGdbCHQ — زيد العبلان (@ZaidAlh89078673) June 5, 2025

وفي ختام المقطع، دعا فتيحة أبناء الطائفة العلوية إلى "التوحد خلف كل شخص شريف يمثلهم"، مطالبًا بـ"تسليط الضوء على الانتهاكات والكشف عن مصير المعتقلين والمختطفين من أبناء الساحل".

وأثارت صحة المقطع جدلًا، إذ لم يصدر أي تأكيد مستقل من مصادر موثوقة حول صحته، كما أبدى بعض المتابعين شكوكًا في كونه قد يكون مزيفًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بـ"التزييف العميق" (Deepfake)، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات تقنية دامغة تثبت الهوية الحقيقية للمتحدث.

ورجح الناشطون أن مقطع الفيديو مزيفًا بسبب حركة العين غير الطبيعية ونقاء الوجه، وهو ما أثار شكوكًا حول كونه مولدًا بالذكاء الاصطناعي.