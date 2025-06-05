الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي

وكالات

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال تواجده في فرنسا اليوم الخميس، إن الاعتراف بدولة فلسطينية "واجب أخلاقي"، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة ليس حربًا بل "إبادة تمارسها إسرائيل في حق الأطفال والنساء".

ويقوم الرئيس البرازيلي، الذي اعترف بدولة فلسطين في عام 2010، بزيارة رسمية إلى باريس قبل عقد مؤتمر برعاية فرنسا والمملكة العربية السعودية في مدينة نيويورك الأمريكية اعتبارًا من 17 يونيو الجاري؛ للدفع بتسوية بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس "حل الدولتين".