مؤسسة غزة الإنسانية تعلن إعادة فتح مركزين لتوزيع المساعدات

وكالات

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والمسؤولة عن توزيع المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، أنها ستعيد فتح مركزين لتوزيع المساعدات في القطاع اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن المؤسسة.

وأرجأت مؤسسة غزة الإنسانية"، أمس الأربعاء، إعادة فتح مراكزها في القطاع بعدما أغلقتها عقب استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات خلال الأيام الأخيرة، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الطرق المؤدية إلى هذه المراكز "مناطق قتال".

وقالت المؤسسة، في منشور على صفحتها في موقع "فيسبوك" ليل الأربعاء/الخميس، إن "مواقع التوزيع الخاصة بنا لن تفتح في وقت مبكر من صباح الخميس كما كان مقررًا وذلك بسبب أعمال الصيانة والإصلاح الجارية في المواقع"، مشيرة إلى أنها ستعلن عن مواعيد الافتتاح فور انتهاء العمل.

وكان الدفاع المدني في غزة، قد أفاد بأن ما لا يقل عن 48 شخصًا استشهدوا في ضربات إسرائيلية في أنحاء مختلفة من القطاع أمس الأربعاء، بينهم 14 في جوار مدرسة لإيواء النازحين في خان يونس جنوبي القطاع.