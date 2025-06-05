إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل نقلت سلاحًا لجماعات في غزة

وكالات

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلًا عن مصدر، بأن إسرائيل نقلت سلاحًا لجماعة ياسر أبو شباب بينها أسلحة خفيفة صودرت من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال المصدر، إن جماعة أبو شباب تعمل شرقي رفح جنوبي قطاع غزة في مناطق سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، موضحًا أن تسليح الجماعة جاء بمبادرة من أجهزة الأمن والقيادة السياسية.

وفي السياق ذاته، اتهم أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إسرائيل بأنها سلمت أسلحة لعصابات في قطاع غزة بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن ليبرمان.

وقال ليبرمان، إن تسليح عصابات في غزة لم يحصل على مصادقة المجلس الوزاري المصغر، مؤكدا أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) يعلم بالأمر، مضيفًا "لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذه الأسلحة لن توجه ضد إسرائيل".