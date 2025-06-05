نتنياهو: غزة لن تشكل مستقبلًا تهديدًا على إسرائيل

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "مصرون على تركيع عدونا وإعادة جميع أسرانا وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا من جديد".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "غزة لن تشكل مستقبلًا تهديدًا على إسرائيل".

وخلال الساعات الماضية، أعلن المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك)، في بيان مشترك، انتشال جثتي الزوجين جودي لين وينشتاين حاجاي وغاد حاجاي من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعلق نتنياهو على العملية العسكرية قائلًا: "في عملية خاصة نفذها الشاباك والجيش في قطاع غزة، أُعيدت إلى إسرائيل جثتا اثنين من الأسرى، جودي فانينشطاين-هاجي وغادي هاجي من كيبوتس نير عوز".