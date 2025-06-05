بينها 4 دول عربية.. لماذا قرر ترامب حظر سفر مواطني 12 دولة لأمريكا؟

القاهرة- مصراوي:

كشف البيت الأبيض في منشور له نص إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر سفر مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها 4 دول عربية إضافة إلى إيران.

وفيما يلي تفاصيل الدول والأسباب المذكورة في البيان الرسمي للبيت الأبيض:

السودان:

يفتقر السودان إلى سلطة مركزية كفؤة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، كما يفتقر إلى إجراءات فحص وتدقيق مناسبة.

ووفقًا لتقرير تجاوز مدة الإقامة، بلغ معدل تجاوز مدة الإقامة لحاملي تأشيرات B-1/B-2 نسبة 26.30%، ولحاملي تأشيرات F وM وJ بلغت النسبة 28.40%، لذلك يُعلق دخول مواطني السودان، سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، إلى الولايات المتحدة تعليقًا كاملاً.

اليمن:

يفتقر اليمن إلى سلطة مركزية كفؤة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، كما يفتقر إلى إجراءات الفحص والتدقيق المناسبة، ولا تملك الحكومة سيطرة فعلية على أراضيها، ومنذ 20 يناير 2025، تشهد اليمن عمليات عسكرية أمريكية نشطة، بناءً عليه، يُعلق دخول المواطنين اليمنيين إلى الولايات المتحدة، سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، بشكل كامل.

ليبيا:

لا توجد سلطة مركزية مختصة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية في ليبيا، ويُفاقم الوجود الإرهابي التاريخي على الأراضي الليبية من مخاطر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، لذلك يُعلق دخول مواطني ليبيا، سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، إلى الولايات المتحدة تعليقًا كاملًا.

الصومال:

تفتقر الصومال إلى سلطة مركزية كفؤة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، كما تفتقر إلى إجراءات الفحص والتدقيق المناسبة. وتتميز الصومال بافتقار حكومتها للسيطرة على أراضيها، مما يحد بشكل كبير من فعالية قدراتها الوطنية في جوانب متعددة.

ينبع من أراضي الصومال تهديد إرهابي مستمر، وصنفتها حكومة الولايات المتحدة كملاذ آمن للإرهابيين، الذين يستخدمونها كقاعدة للتخطيط وتنفيذ عمليات تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

كما تكافح حكومة الصومال لتوفير الحوكمة اللازمة للحد من حرية حركة الإرهابيين، وترفض قبول مواطنيها المبعدين. بناءً عليه، يُعلق دخول مواطني الصومال، سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، إلى الولايات المتحدة تعليقًا كاملاً.

إيران:

تُعتبر إيران دولة راعية للإرهاب، وتمتنع باستمرار عن التعاون مع الحكومة الأمريكية في تحديد المخاطر الأمنية، وهي مصدر إرهاب عالمي كبير.

ورفضت تاريخيًا قبول عودة مواطنيها المرحلين. بناءً عليه، يُعلق دخول مواطني إيران، سواء كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، إلى الولايات المتحدة.

ويُذكر أن دولًا عربية مثل سوريا والعراق كانت من بين الدول المحظورة سابقًا في قرار الرئيس ترامب الأول عام 2017، والتي شملت أيضًا إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.