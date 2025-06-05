مكتب نتنياهو يرد على ليبرمان: نحارب حماس بطرق مختلفة

وكالات

ردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي اتهم الحكومة بنقل أسلحة إلى عائلات المجرمين في غزة، قائلًا: "إسرائيل تعمل على حسم المعركة ضد حماس بطرق مختلفة، بناءً على توصية جميع رؤساء جهاز الأمن".

وجاء هذا الرد عقب تصريحات لليبرمان أثارت جدلًا واسعًا، اتهم فيها الحكومة بانتهاج سياسات وصفها بـ"الخطيرة" عبر تسليح جهات داخل غزة، مما اعتبره تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل.

وأضاف مكتب نتنياهو في بيانه أن جميع الإجراءات التي تُتخذ في القطاع تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى هزيمة حماس، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة الأمن والمستوى العسكري.

وفيما سبق نقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن ليبرمان قوله، إن إسرائيل سلمت أسلحة لعصابات في قطاع غزة بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ليبرمان إن تسليح عصابات إجرامية في غزة لم يحصل على مصادقة المجلس الوزاري المصغر، مؤكدا أن رئيس الشاباك يعلم بالأمر.

وأضاف "لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذه الأسلحة لن توجه ضد إسرائيل".