إصابة مواطن في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أصيب شخص في قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم الخميس، استهدف سيارةٍ في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان صحفي، "إصابة مواطن بجروح في غارة شنّها العدو الإسرائيلي واستهدفت سيّارةً في بلدة برج قلاوية- قضاء بنت جبيل".

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، سيارة "رابيد" في بلدة برج قلاويه بالقرب من المدرسة الرسمية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت قوة مشاة إسرائيلية أقدمت فجرا على رفع سواتر ترابية واستحداث خندقً في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وتجاوزت قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من 20 جندياً بعد منتصف الليل، الخط الازرق شرق بلدة ميس الجبل في منطقة كروم المراح، ثم اتجهت إلى منطقة كروم الشراقي برفقة جرافة، وعملت على استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل.

واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات قبالة منطقة الاعتداء.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.