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الاحتلال يستهدف صحفيين في مستشفى المعمداني واستشهاد 3

11:42 ص الخميس 05 يونيو 2025

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القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور فضل نعيم مدير المستشفى المعمداني في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المستشفى بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وسقوط عدد كبير من الجرحى حتى الآن.

ووصف نعيم خلال تصريحات لقناة "الجزيرة"، القصف بأنه الاستهداف الثامن من نوعه للمستشفى منذ بدء الحرب، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يفاقم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في غزة، خاصة في ظل خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة نتيجة للقصف والحصار.

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وأضاف أن المستشفى يعاني من عبء كبير جدًا، حيث بات يتحمل أضعاف طاقته الاستيعابية بعد تدمير أو تعطيل معظم البنية الطبية في القطاع.

فيما قال شهود عيان، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين في حرم مستشفى المعمداني، ما أسفر عن استشهاد عدد من الشهداء والإصابات ممن كانوا يغطون الأحداث في المستشفى.

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وأفاد شهود العيان، أن الصحفيين الذين استشهدوا هم، الصحفي سليمان حجاج، يعمل في فضائية فلسطين اليوم، والصحفي إسماعيل بدح مصور قناة فلسطين اليوم، والصحفي سمير الرفاعي يعمل في قناة "شمس نيوز"، بينما أصيب مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، ومصور التلفزيون العربي أحمد قلجة، والصحفي عماد دلول مراسل فضائية فلسطين اليوم.

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المستشفى المعمداني غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي
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