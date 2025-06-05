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نتنياهو يعلق على استعادة جثتي أسيرين من غزة

11:14 ص الخميس 05 يونيو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، على العملية العسكرية التي استعاد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) لجثتي أسيرين في خان يونس.

وقال نتنياهو: "في عملية خاصة نفذها جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أُعيدت إلى إسرائيل جثتا اثنين من الأسرى، جودي فانينشطاين-هاجي وغادي هاجي من كيبوتس نير عوز".

وتابع: "قُتلت جودي وغادي في 7 أكتوبر وتم سحبهما إلى قطاع غزة، أتقدم أنا وزوجتي بأحر التعازي لعائلتيهما العزيزتين، قلوبنا تتألم لفقدهما الأليم".

وجاء في بيان مشترك صادر عن المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك): "انتشل جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) جثتي الزوجين جودي لين وينشتاين حاجاي وغاد حاجاي من منطقة خان يونس".

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