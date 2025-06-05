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عائلات الأسرى الإسرائيليين: لا حاجة لانتظار 608 أيام أخرى لاستعادة ذوينا

10:22 ص الخميس 05 يونيو 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة عن ألمها بعد تسلّم جثتي جودي وغادي، مؤكدين أن هذه الخطوة تعيد التأكيد على واجب الدولة في إعادة جميع الأسرى إلى الوطن، أحياءً كانوا أو أمواتًا.

وفي تصريحات لهم، طالبت العائلات صانعي القرار في إسرائيل بالتحرك الفوري، دون تأخير، للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى، مشددين على أن "لا حاجة لانتظار 608 أيام مؤلمة أخرى، ويمكن إتمام هذه المهمة بدءًا من صباح الغد".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نجح في استعادة جثتي أسيرين كانا محتجزين في قطاع غزة، في عملية لم تُكشف تفاصيلها بعد.

وتعليقًا على الواقعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "استعدنا جثماني الأسيرين جودي وينشتاين وغادي حغاي من غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات الهادفة لإعادة جميع الأسرى.

وأضاف نتنياهو: "لن نهدأ ولن نرتاح حتى نُعيد جميع أسرانا إلى الوطن، الأحياء منهم والقتلى على حدّ سواء"، في إشارة إلى استمرار الجهود العسكرية والدبلوماسية لإعادة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي.

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عائلات الأسرى غزة جودي وغادي
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