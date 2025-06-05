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مشاهد من توافد حجاج بيت الله إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

10:20 ص الخميس 05 يونيو 2025

توافد حجاج بيت الله إلى عرفات

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القاهرة -مصراوي

يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر عرفات، للوقوف اليوم الخميس، لاستكمال أداء ركن الحج الأعظم.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج البلاد وصلوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقدم المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة غسان النعيمي رقما تقريبيا لعدد الحجاج الأجانب هذا العام، دون التطرق إلى عدد حجاج الداخل.

ووقف الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على جاهزية قوات الطوارئ الخاصة للقيام بدورها ضمن القوات الأمنية والعسكرية المشاركة في مهمة الحج لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه استمع لشرح من قائد قوات الطوارئ الخاصة، تطرق فيه لجهود القوات في إدارة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات وفق الخطة الأمنية للحج، إضافة إلى دور القوات في حفظ النظام والإسهام في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

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