إسرائيل تهدد بالسيطرة على السفينة "مادلين" واعتقال الناشطين على متنها

وكالات

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الجيش يعتزم اتخاذ خطوات صارمة تجاه سفينة "مادلين" التي تبحر باتجاه قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

ووفقًا للمصادر، سيتم توجيه رسالة مباشرة إلى الناشطين الموجودين على متن السفينة تحذرهم من الاقتراب من المياه الإقليمية لغزة، وتؤكد أن أي تجاهل لهذه التعليمات سيُقابل بإجراءات حازمة، من بينها السيطرة على السفينة واعتقال من عليها.

السفينة "مادلين" تُعد واحدة من محاولات التضامن المدني الدولية التي تحمل مساعدات إنسانية وتضم نشطاء سلام من جنسيات مختلفة، وهو ما يثير مخاوف إسرائيل من تكرار سيناريوهات مشابهة لقافلة "مافي مرمرة" عام 2010، التي انتهت باقتحام دامٍ من قبل القوات الإسرائيلية.