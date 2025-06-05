استشهاد 12 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

غزة- (د ب أ)

أفادت مصادر طبية باستشهاد 12 فلسطينيًا جراء غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام "انتشل الدفاع المدني في غزة، صباح اليوم، ثلاثة شهداء وثلاثة جرحى إثر استهداف منزل بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة".

وأشار إلى "الإبلاغ عن 6 شهداء إثر قصف الاحتلال خيام تؤوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس، بالإضافة لتسجيل خمس إصابات في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة أصداء في مواصي خان يونس".

وردد فلسطينيون، في مشهدٍ مؤثرٍ، تكبيرات يوم التروية في جنازة شهيد في قطاع غزة.