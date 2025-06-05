ضابط احتياط إسرائيلي: حماس عادت لاستخدام الطائرات المسيّرة

وكالات

كشف موقع "والا" الإسرائيلي، نقلًا عن ضابط احتياط في جيش الاحتلال يخدم على جبهة غزة، أن حركة حماس عادت مؤخرًا إلى استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، بعد فترة من التوقف.

وقال الضابط إن الافتراض السائد داخل الجيش الإسرائيلي، هو أن حماس تراقب القوات الإسرائيلية "على مدار الساعة"، مشيرًا إلى أن الحركة تستخدم وسائل مراقبة متعددة، تشمل الرصد عن بُعد، المناظير، والطائرات دون طيار.

وأضاف أن استخدام الطائرات المسيّرة من قبل حماس كان واضحًا في بداية الحرب، ثم اختفى تدريجيًا قبل أن يعود للظهور مؤخرًا، وهو ما يراه مؤشّرًا على أن الحركة "تشعر براحة كافية" لإعادة تفعيل هذا النوع من العمليات.