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الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثماني أسيرين من غزة

10:03 ص الخميس 05 يونيو 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نجح في استعادة جثتي أسيرين كانا محتجزين في قطاع غزة، في عملية لم تُكشف تفاصيلها بعد.

وتعليقًا على الواقعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "استعدنا جثماني الأسيرين جودي وينشتاين وغادي حغاي من غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات الهادفة لإعادة جميع الأسرى.

وأضاف نتنياهو: "لن نهدأ ولن نرتاح حتى نُعيد جميع أسرانا إلى الوطن، الأحياء منهم والقتلى على حدّ سواء"، في إشارة إلى استمرار الجهود العسكرية والدبلوماسية لإعادة الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي.

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الجيش الإسرائيلي إسرائيل غزة
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