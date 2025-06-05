المستشار الألماني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض اليوم

برلين- (د ب أ)

يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن في تمام الساعة 1730 بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر عقد اجتماع خاص ومأدبة غداء مشتركة في البيت الأبيض، يعقبه مؤتمر صحفي في مكتب الرئيس الأمريكي (حوالي الساعة 1930(حيث وقعت من قبل مشادات مثيرة للجدل خلال زيارتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.

وسيركز الاجتماع بين ميرتس وترامب على جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتعامل حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع التهديدات الخارجية المتزايدة، والنزاع حول الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح ميرتس من قبل أنه لن يسافر إلى واشنطن "كمتوسل"، وأنه سيمثل المواقف الأوروبية هناك بثقة.

ولم يلتقِ ميرتس وترامب إلا لفترة وجيزة قبل سنوات عديدة في نيويورك، لكن منذ تولي المستشار منصبه قبل أربعة أسابيع، تحدثا أربع مرات عبر الهاتف - مرة على انفراد، ثم ثلاث مرات ضمن مجموعة أكبر مع عدد من قادة دول أوروبية حول الحرب في أوكرانيا.

وسيبقى المستشار في العاصمة الأمريكية حوالي 17 ساعة فقط.

ويعتزم أيضا زيارة مبنى الكابيتول، مقر مجلسي البرلمان.

ومن المقرر أن يلتقي ميرتس وترامب مرتين أخريين في يونيو الجاري: في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى منتصف هذا الشهر في كندا، وفي قمة الناتو في نهاية هذا الشهر في لاهاي.