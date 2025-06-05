هجوم روسي بالطائرات المسيرة على خاركيف يوقع 17 جريحًا

كييف - (د ب أ)

أفاد مسؤولون اليوم الخميس بأن هجومًا روسيًا بطائرات مسيرة استهدف مدينة خاركيف شرقي البلاد في أوكرانيا خلال الليل، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 17 شخصا.

ومن بين المصابين طفلان على الأقل وامرأة حامل، وفق ما كتب الحاكم العسكري أولية سينيهوبوف على تليجرام.

وأضاف سينيهوبوف، أن الهجمات بالطائرات المسيرة، تسببت في أضرار للمباني العالية، وكسر النوافذ، وتضرر الشقق السكنية.

وقال: "ليلة أخرى صعبة بلا نوم لسكان خاركيف".

وفي الوقت نفسه، أفادت السلطات الروسية التي تحتل جنوب أوكرانيا بحدوث انقطاع واسع في التيار الكهربائي عقب موجة من الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية.

وكانت سبع مناطق في إقليم خيرسون بدون كهرباء في وقت متأخر من يوم الأربعاء، حسبما نشر الحاكم المعين من موسكو للمنطقة، فلاديمير سالدو، على تليجرام، مشيرا إلى انقطاع التيار عن 120 ألف شخص.

وأوضح سالدو أن أعمال الإصلاح كانت صعبة خلال الليل بسبب التهديد المستمر لهجمات الطائرات المسيرة.