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هبوط اضطراري لطائرة في ألمانيا بعد إصابة ركاب في مطبات هوائية شديدة

09:30 ص الخميس 05 يونيو 2025

أرشيفية

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ميمينجن- (د ب أ)

هبطت طائرة ركاب اضطراريا في مطار ميمينجن بولاية بافاريا الألمانية عقب إصابة عدة أشخاص في مطبات هوائية شديدة.

وبحسب بيانات الشرطة، أصيب قبل الهبوط الاضطراري 9 من بين 185 فردا على متن الطائرة - 8 ركاب وأحد أفراد الطاقم - خلال مطبات هوائية شديدة مرتبطة بالطقس. ونُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج: طفل يبلغ من العمر عامين أصيب بكدمات، وامرأة أصيبت بجرح قطعي في الرأس، وراكب آخر اشتكى من آلام في الظهر.

ووفقا للشرطة، كانت الطائرة تابعة لشركة "رايان إير" وعلى متنها 179 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، وكانت متجهة من برلين إلى ميلانو.

ونظرا لعدم موافقة هيئة الطيران في جنوب بافاريا على مواصلة الرحلة، تُنظم شركة الطيران الآن حافلات لمواصلة الانتقال إلى الوجهة. ولم تكن شركة الطيران متاحة للاستفسارات.

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مطار ميمينجن هبوط اضطراري هبوط طائرة ألمانيا
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