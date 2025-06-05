ترامب يدعو الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.. ما السبب؟



وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول، لعدم مبادرته إلى خفض أسعار الفائدة، بعد تسجيل القطاع الخاص في مايو أدنى مستوى للتوظيف منذ 2023.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال، "تأخر كثيرا، على باول خفض الفائدة الآن".

وأفادت بيانات شركة ADP المتخصصة الأربعاء، أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 37 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض عن 60 ألف وظيفة في أبريل.

والرقم أقل بكثير من التوقعات في حين تتجه الأنظار نحو تداعيات حرب ترامب التجارية، وفقا لسكاي نيوز.

وبينما بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض المعدلات عن المستويات المرتفعة التي سجلت في السنوات الأخيرة، تحرك المسؤولون بحذر إذ يراقبون التقدم الذي تم تحقيقه في السيطرة على التضخم.

وقد تقرر المصارف المركزية خفض المعدلات عندما ينخفض التضخم، إذ يحفّز ذلك عادة النشاط الاقتصادي عبر خفض تكاليف الاستدانة.

لكن تعبير ترامب عن امتعاضه يأتي بالتزامن مع تراجع زخم التوظيف بعد بداية قوية للعام، بحسب كبيرة خبراء الاقتصاد لدى ADP نيلا ريتشاردسون.

وأضافت في بيان، أن نمو الأجور لم يتغيّر كثيرا في مايو.

وأظهر تقرير ADP بأن قطاعات الخدمات مثل الترفيه والضيافة والأنشطة المالية سجّلت مكاسب.

وسجلت قطاعات إنتاج السلع خسارة في الوظائف الشهر الماضي إذ تراجع التوظيف في التعدين والصناعة.

كما سجلت بعض قطاعات الخدمات خسارات في الوظائف بما في ذلك التجارة والنقل فضلا عن الخدمات التجارية والتعليم أو الخدمات الصحية.

ولم يتغير نمو أجور الموظفين الذين بقوا في وظائفهم ليبقى عند 4.5%.

وأما بالنسبة للأشخاص الذين غيّروا وظائفهم، فبلغ معدل النمو في الأجور نسبة 7,0%.