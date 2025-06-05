مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء قصف مُسيرات روسية على أوكرانيا



وكالات

قُتل 5 أشخاص على الأقلّ، أحدهم طفل في عامه الأول، في هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف مدينة بريلوكي في شمال أوكرانيا، بحسب ما أعلنت كييف.

وقال فياتشيسلاف تشاوس، رئيس إدارة منطقة تشيرنيهيف، إن الهجوم ألحق أضرارا بمبان في منطقة سكنية وأوقع فضلا عن القتلى ستة جرحى نُقلوا إلى المستشفى.

قال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إن طائرات مسيرة روسية قصفت مباني سكنية في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، ما أسفر عن اندلاع حرائق وإصابة 17 شخصا بينهم طفلان.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، إن 7 مبان سكنية تضررت إثر الضربات التي وقعت في الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، كما تعرض مبنيان لضربات مباشرة.

وأضاف تيريخوف أن إحدى المسيرات أصابت شقة سكنية في الطابق السابع عشر وأصابت أخرى الطابق الثاني.

وأظهرت صورة على الإنترنت رئيس البلدية وهو يتفقد شقة أصابها الدمار في أعقاب ما قال إنه اختراق طائرة مسيرة لجدرانها.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير بشكل مستقل، ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.

وتقع مدينة خاركيف على بعد 30 كيلومترا من الحدود الروسية في شمال شرق أوكرانيا، وهي هدف متكرر للمسيرات والصواريخ الروسية في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.