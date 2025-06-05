ترامب يأمر بفتح تحقيق بشبهة التستر على الحالة العقلية لـ بايدن



وكالات

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفتح تحقيق للاشتباه أن محيطين بسلفه جو بايدن تآمروا للتستر على حالته العقلية والاستيلاء على صلاحياته، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان، إن ترامب كلف محامي البيت الأبيض التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن، وممارسة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته خلافا للدستور، وفقا للغد.

وكان ترمب قد أصدر الأربعاء بالتوقيت المحلي عدة قرارات منها فرض حظرا على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين بالالتحاق بجامعة هارفرد، في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد الدائر بينه وبين عدد من المؤسّسات التعليمية العريقة التي يتّهمها بالترويج لأفكار يسارية تقدمية متطرفة.