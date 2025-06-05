إعلان

وزير خارجية أمريكا: وقف إطلاق النار بغزة يخدم حماس.. ومستمرون في دعم إسرائيل

06:01 ص الخميس 05 يونيو 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، لأن هذا القرار لن يخدم سوى مصالح حماس، ويقوض الجهود الدبلوماسية.

وزعم وزير الخارجية الأمريكي، أن إجراء تتخذه الأمم المتحدة ينبغي أن يُدين حماس بوضوح، ويدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قال: "أرسلت الولايات المتحدة اليوم رسالة قوية باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرارٍ لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة، والذي يستهدف إسرائيل، ويؤدي إلى نتائج عكسية".

وقالت الخارجية الأمريكية: "لن ندعم أي إجراء لا يُدين حماس، ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، ولا يُقارن بين إسرائيل وحماس، ولا يتجاهل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

طالبت الخارجية الأمريكية حماس بإنهاء هذا الصراع الوحشي فورًا بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، بمن فيهم رفات الأميركيين الأربعة الذين قتلتهم.

وأشارت إلى أنه لا يزال العديد من أعضاء مجلس الأمن يرفضون الاعتراف بهذا الواقع، والجهود التمثيلية، فمثل هذا القرار تُقوّض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقال البيان: "لن تتوقف الولايات المتحدة أبدًا عن العمل لتحرير جميع المحتجزين".

وأضاف: "سنواصل دعم إيصال المساعدات إلى غزة، دون تدخل حماس، ونضمن ألا يكون لحماس والآخرين أي مستقبل في غزة".

وأكد البيان على أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل في الأمم المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو وزير خارجية أمريكا حماس قرار إسرائيل بتوسيع العملية بغزة لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها إسرائيل قرار وقف إطلاق النار في غزة وقف إطلاق النار في غزة الفيتو مجلس الأمن الدولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار وقف النار بغزة
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى