وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، لأن هذا القرار لن يخدم سوى مصالح حماس، ويقوض الجهود الدبلوماسية.

وزعم وزير الخارجية الأمريكي، أن إجراء تتخذه الأمم المتحدة ينبغي أن يُدين حماس بوضوح، ويدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي بيان لوزارة الخارجية الأمريكية قال: "أرسلت الولايات المتحدة اليوم رسالة قوية باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرارٍ لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة، والذي يستهدف إسرائيل، ويؤدي إلى نتائج عكسية".

وقالت الخارجية الأمريكية: "لن ندعم أي إجراء لا يُدين حماس، ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، ولا يُقارن بين إسرائيل وحماس، ولا يتجاهل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

طالبت الخارجية الأمريكية حماس بإنهاء هذا الصراع الوحشي فورًا بإلقاء سلاحها وإطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين، بمن فيهم رفات الأميركيين الأربعة الذين قتلتهم.

وأشارت إلى أنه لا يزال العديد من أعضاء مجلس الأمن يرفضون الاعتراف بهذا الواقع، والجهود التمثيلية، فمثل هذا القرار تُقوّض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وقال البيان: "لن تتوقف الولايات المتحدة أبدًا عن العمل لتحرير جميع المحتجزين".

وأضاف: "سنواصل دعم إيصال المساعدات إلى غزة، دون تدخل حماس، ونضمن ألا يكون لحماس والآخرين أي مستقبل في غزة".

وأكد البيان على أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل في الأمم المتحدة.