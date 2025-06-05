إعلان

وول ستريت جورنال: ترامب نفد صبره من انتقادات ماسك للمشروع الضخم

05:07 ص الخميس 05 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب "يفقد صبره" مع إيلون ماسك بعد انتقاد الملياردير مشروع قانون الضرائب والإنفاق "الضخم والجميل".

وذكر التقرير أن الرئيس الأمريكي وإدارته فوجئوا بانتقادات إيلون ماسك الأخيرة للتشريع الرئيسي لترامب، حيث وصف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مشروع القانون بأنه مليء بالإنفاق المبذر، رجس مقزز".

أضاف تقرير "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن ترامب كان مرتبكا أيضا بشأن سبب انتقاد ماسك لمشروع القانون بعد العمل بشكل وثيق مع البيت الأبيض خلال الأشهر الأربعة الماضية، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن ماسك منزعج من قرار ترامب سحب ترشيح جاريد إيزاكمان، وهو حليف رئيسي لماسك، لإدارة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا.

ومن المرجح أن إحباطه بشأن قرار ناسا جعله أكثر استعدادا لانتقاد مشروع قانون الضرائب بشكل حاد.

وأشار إلى أن ماسك اشتكى للمقربين منه بأنه تبرع بمئات الملايين من الدولارات للمساعدة في انتخاب ترامب، فقط ليرى سحب مرشحه لناسا.

وانتقد ماسك مشروع قانون الضرائب على أساس أنه سيزيد من الإنفاق الحكومي ويرفع العجز.

وواصل انتقاده لمشروع القانون يوم الأربعاء، داعيا متابعيه الذين يزيد عددهم عن 200 مليون على منصة "X" للاتصال بممثليهم و"قتل مشروع القانون".

وبينما أثنى ماسك وترامب على بعضهما البعض علنا، بدأت الخلافات تظهر في الخلفية، حيث عارض ماسك أيضا أجندة ترامب التجارية بينما اشتبك مع بعض مستشاريه.

وكان قد دخل في خلاف علني مع المستشار التجاري بيتر نافارو في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي تقرير "وول ستريت جورنال" بعد ما يقرب من أسبوع من اليوم المفترض أنه الأخير لعمل ماسك مع الحكومة.

وكان الملياردير الأمريكي قد ترأس إدارة الوكالة الحكومية التي أشرفت على مجموعة من تخفيضات الإنفاق لكنها لم تصل إلى هدفها المتمثل في تخفيضات بقيمة تريليوني دولار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكي ماسك انتقادات ماسك لترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار وقف النار بغزة
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى