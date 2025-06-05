إدارة ترامب تهدد بسحب الاعتماد من جامعة كولومبيا.. ما السبب؟



وكالات

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صوتها ضد جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، مهددة بسحب اعتمادها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمانها من التمويل الفيدرالي.

ويتهم ترامب الجامعات الأمريكية الشهيرة بمعاداة السامية لأنها سمحت للاحتجاجات الطلابية ضد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بالاستمرار في أحرامها الجامعية.

والأربعاء، اتهمت وزيرة التعليم ليندا مكماهون جامعة كولومبيا بعدم حماية الطلاب اليهود في حرمها، رغم تقديمهم طلبات بذلك، الأمر الذي قد يكون سببا وراء سحب اعتمادها الرسمي.

وزعمت الوزيرة في بيان: "بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، تجاهلت إدارة كولومبيا بشكل متعمّد المضايقات التي يتعرّض لها الطلاب اليهود في حرمها الجامعي، وفقا للغد.

وأضافت: "هذا ليس أمرا غير أخلاقي فحسب، بل غير قانوني أيضا".

وأوضحت: "هذا قد يعني سحب اعتماد جامعة كولومبيا وفقدانها التمويل الفيدرالي".

كانت إدارة ترامب خفضت التمويل الفيدرالي للجامعة بمقدار 400 مليون دولار في بداية مارس.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت الجامعة أنها بدأت بإصلاحات جذرية طلبتها الإدارة في محاولة منها لاستعادة هذه الأموال.