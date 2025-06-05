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ترامب يرشح الأدميرال براد كوبر لقيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

03:00 ص الخميس 05 يونيو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب رشح نائب الأدميرال براد كوبر لتولي منصب القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وإذا ما تم تأكيد تعيينه، فستكون هذه المرة الثانية فقط التي يتولى فيها أدميرال من البحرية هذا المنصب، وفقا لروسيا اليوم.

ويشغل كوبر حاليا منصب نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، ويتمتع بخبرة واسعة في خدمة وقيادة القوات في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتقاعد القائد الحالي للقيادة الجنرال إريك كوريلا من الجيش، بعد أكثر من ثلاث سنوات في المنصب.

ويتسم هذا المنصب بأهمية كبيرة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، حيث تسعى إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد 20 شهرا من الحرب في غزة، كما تضغط للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي المتقدم بسرعة.

وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث في بيان، إن ترامب رشح أيضا اللفتنانت جنرال داغفين أندرسون من سلاح الجو لقيادة القيادة الأمريكية في إفريقيا.

وسيكون أندرسون أول ضابط من سلاح الجو يتولى قيادة هذا المنصب الذي استحدث عام 2007.

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