ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يمنع سفر رعايا 12 دولة للولايات المتحدة



وكالات

أعلن البيت الأبيض، فجر اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا يمنع سفر رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أنه في مارس 2025، كشف مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمل جارٍ على إعادة حظر دخول مواطني ما لا يقل عن 7 بلدان غالبيتها مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وبحسب المسؤولون فإن هذا الإجراء يتوقع أن يكون أوسع نطاقًا من النسخة التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى بين عامَي 2017 و2020.

وأعدت الإدارة توصيات مطابقة لحظر السفر السابق، إذ تتضمن قائمة حمراء للبلدان التي يمكن لترامب أن يمنع مواطنيها من دخول الولايات المتحدة.