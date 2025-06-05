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خلال ساعتين.. الدفاعات الجوية الروسية تدمر 29 مسيرة أوكرانية

02:19 ص الخميس 05 يونيو 2025

مسيرات أوكرانية ارشيفية

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وكالات

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية خلال ساعتين.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من الساعة 22:00 بتوقيت موسكو يوم 4 يونيو حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 5 يونيو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 29 مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: دمرت الدفاعات الجوية 15 طائرة فوق أراضي بيلغورود، و11 مسيرة فوق أراضي روستوف، و3 مسيرات فوق أراضي فورونيج"، وفقا لروسيا اليوم.

وتحاول القوات الأوكرانية مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى في روسيا باستخدام المسيرات كل يوم تقريبا، فيما تتصدى قوات الدفاع الجوي الروسي بنجاح للطائرات المعادية.

وتواصل القوات الروسية التقدم وتحرير البلدات على طول خطوط التماس في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن الوحدات أكملت تحرير بلدة كوندراتوفكا في مقاطعة سومي، فيما حررت قوات "الغرب" بلدة وريدكودوب في أراضي دونيتسك.

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