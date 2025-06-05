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إيلون ماسك يدعو إلى قتل مشروع قانون ترامب.. ما السبب؟

01:22 ص الخميس 05 يونيو 2025

إيلون ماسك وترامب

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وكالات

انتقد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، تبني الرئيس دونالد ترامب مبادرة واسعة النطاق لخفض الإنفاق الفيدرالي، واصفا إياها بالتهديد للاقتصاد، داعيا إلى دفن المشروع قبل أن يولد.

كتب ماسك، عبر منصة "إكس": "علينا طرح مشروع قانون جديد لا يزيد العجز وسقف الدين بمقدار 5 تريليونات، اتصلوا بمجلس الشيوخ، اتصلوا بعضو الكونجرس، إفلاس أمريكا أمر غير مقبول ألغوا مشروع القانون".

وأكد رجل الأعمال أنه من غير المعقول أن تصل البلاد إلى الانهيار المالي، داعيا إلى إلغاء مشروع القانون في إشارة إلى الفيلم الشهير للمخرج كوينتين تارانتينو الأصلي اقتل بيل، بحسب روسيا اليوم.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، داعيا إلى خفض أسعار الفائدة فورا، عقب صدور تقرير وظائف القطاع الخاص لشهر مايو الماضي، والذي أظهر تباطؤا حادا في التوظيف.

وكان ماسك قد انتقد في وقت سابق مشروع القانون الذي أطلق عليه ترامب اسم "المشروع الضخم الجميل" والذي وافق عليه مجلس النواب.

وقال: إن الوثيقة من شأنها أن تلغي نتائج عمله في القطاع العام وتؤدي إلى زيادة عجز الموازنة الأمريكية.

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