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بسبب الرسوم الدراسية.. العدل الأمريكية تقاضي تكساس

11:36 م الأربعاء 04 يونيو 2025

وزارة العدل الأمريكية

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أوستن - (أ ب)

سعت وزارة العدل الأمريكية اليوم الأربعاء إلى عرقلة قانون في ولاية تكساس سمح لطلاب الجامعة غير الحاصلين على إقامة شرعية في الولايات المتحدة بسداد رسوم دراسية مخفضة داخل الولاية لعقود.

وكانت تكساس أول ولاية في البلاد في 2001 تمرر قانونا يسمح "للحالمين" أو الشباب غير الحاصلين على إقامة قانونية، بالحصول على رسوم دراسية داخل الولاية في حالة الوفاء بمعايير معينة في الإقامة. وحذت حذوها عدة ولايات ووافقت منذ ذلك الحين على تشريع مشابه.

وطالبت الدعوى المقامة في محكمة اتحادية في تكساس قاضيا بعرقلة القانون، الذي سعى بعض النواب الجمهوريين بالولاية إلى إلغائه منذ سنوات.

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