عبد العاطي يشيد بالدور الصيني في دعم القضية الفلسطينية

وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، "تشاي جون" مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أعرب عن الاعتزاز بمرور أكثر من عشر سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين التي أطلقها رئيسا البلدين في ديسمبر 2014، وما شهدته السنوات الأخيرة من تطور في علاقات البلدين في المجالات المختلفة، مشيراً إلى تطلع مصر للعمل مع الجانب الصيني للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.

وثمن عبد العاطي مساهمة الصين في دعم مشروعات البنية التحتية في مصر، مؤكدا التطلع لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الصينية الى مصر.

واستعرض وزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص في إطار خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية في مصر.

وعلى الصعيد الإقليمي، أطلع عبد العاطي المسؤول الصيني على جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، مؤكدا ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الذي يشهدها الشعب الفلسطيني.

كذلك ثمّن عبد العاطي موقف الصين المتوازن تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية ومنها التطورات في لبنان وسوريا والسودان وأمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن مسالة إصلاح مجلس الأمن، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري الداعم لـ"توافق أوزوليني" باعتباره الموقف الأفريقى الموحد، والسبيل الوحيد لرفع الظلم التاريخي الواقع على القارة بعضوية مجلس الأمن الدولي.