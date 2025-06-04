استطلاع رأي: 57% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة

وكالات

كشف استطلاع رأي للقناة 12 العبرية، الأربعاء، أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة.

وأوضح الاستطلاع، أن 43% من الإسرائيليين يعتقدون أن هجوم 7 أكتوبر يجب أن يتصدر أجندة الانتخابات، بينما يرفض 55% من الإسرائيليين انخراط الأحزاب الدينية بالتوليفة الحاكمة المقبلة.

وأشار الاستطلاع، إلى أن أحزاب المعارضة ستشكل مجتمعة 72 عضو كنيست لو جرت الانتخابات اليوم، مؤكدا أن أحزاب الائتلاف الحاكم ستفقد أغلبيتها لو جرت انتخابات وستحصل على 48 مقعدا.

وأكد الاستطلاع، أن حزب الليكود سيحل في المركز الثاني لو جرت الانتخابات بـ22 مقعدا، موضحا أن حزب جديد بقيادة نفتالي بينت سيكون الأول بـ24 مقعدا لو جرت الانتخابات.