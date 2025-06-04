وكالات

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، الأربعاء، إن هذه لحظة مفصلية في تاريخ الشعب السوري.

وأشار سويتشا، إلى أن هناك عملية انتقالية تحت قيادة سورية جديدة تأمل أن تكون مفيدة للشعب السوري، مضيفة "كما دعمنا سوريا سابقا سنتابع دعمها اليوم في حلتها الجديدة".

وأوضحت سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات لمساعدة سوريا على إعادة الإعمار، مؤكدة أن سوريا دولة ذات سيادة و"نريد لعملية إعادة الإعمار أن تكون سورية".