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وزير الخارجية السوري: نسعى لنكون دولة حرة لا دولة تعتمد على المساعدات

10:44 م الأربعاء 04 يونيو 2025

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

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وكالات

ثمّن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للسوريين خلال الأزمة، وكذلك الدعم الحيوي خلال سنوات الحرب.

وأشار الشيباني، إلى أن سوريا تمد يدها للتعاون لكنها تتعرض لتهديدات تدعمها أطراف خارجية، مؤكدا أن أطرافا خارجية وفلول النظام السابق تشن هجمات ضد المواطنين السوريين.

وأوضح الشيباني، أن السلطات السورية تلاحق العناصر التي تهدد المدنيين السوريين وأمن البلاد، مطالبا الاتحاد الأوروبي بمساعدة سوريا.

وأكد الشيباني، أن سوريا دولة حرة وذات سيادة وأي دولة تتصرف معها بالطريقة السابقة إهانة لبلده، مضيفا "الهجمات الإسرائيلية على سوريا ليست انتهاكا للقانون الدولي بل استفزاز لبلدنا".

وشدد وزير الخارجية السوري، على أن بلاده لا تسعى للحرب وتطالب باحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ومنفتحة على الحوار والاستثمار مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وزمن العزلة قد انتهى.

وأضاف الشيباني: "نريد أن نكون دولة حرة لا دولة تعتمد على المساعدات وشعبنا عانى الكثير".

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أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري الاتحاد الأوروبي سوريا
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