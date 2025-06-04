السويد تستأجر سجونًا في إستونيا لإيداع مئات المجرمين

ستوكهولم - (د ب أ)

تعتزم الحكومة في السويد التي تعاني من انتشار العصابات، إيداع المئات من المجرمين في سجن في إستونيا العام المقبل، حسبما قال وزير العدل السويدي جونار سترومير اليوم الأربعاء.

وأوضح سترومير للصحفيين في مؤتمر صحفي، أنه من أجل الحصول على مساحات في السجون في إستونيا، ستدفع السويد 8500 يورو (9716 دولار) لكل مكان شهريا، مشيراً إلى أنه من المقرر توقيع اتفاق بهذا الشأن بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي في منتصف يونيو في ستوكهولم.

ويتعين أن يوافق البرلمان السويدي على الإجراء بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء قبل أن يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو 2026.

وتعتزم السويد استئجار سجن في مدينة تارتو في جنوب إستونيا، والذي يتكون من 400 زنزانة ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 600 سجين، ويمكن نقل الرجال البالغين الذين أدينوا بارتكاب جرائم مثل القتل والجرائم الجنسية أو الجرائم المالية، حسبما أفاد هينريك فينج، رئيس لجنة العدل بالبرلمان وعضو حزب الديمقراطيين السويديين اليميني الشعبوي.

ولن يتم إرسال المجرمين الذين يشكلون تهديدا أمنيا كبيرا إلى إستونيا. وقال فينج إن هذه المجموعة تشمل الأشخاص الذين أدينوا بالإرهاب أو الجريمة المنظمة الخطيرة.

يذكر أن السويد واجهت مشكلة كبيرة مع العصابات الإجرامية لعدة سنوات. ونتيجة لذلك، أصبحت المساحة في سجون البلاد نادرة بشكل متزايد.