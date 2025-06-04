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فرنسا.. عمّال الموانئ يرفضون تحميل شحنة أسلحة إلى إسرائيل

10:06 م الأربعاء 04 يونيو 2025

فرنسا.. عمّال الموانئ يرفضون تحميل شحنة أسلحة إلى

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وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية، الأربعاء، بأن نقابة العمال في ميناء مرسيليا-فوس رفضت تحميل حاوية معدات عسكرية موجهة لإسرائيل.

وقالت نقابة عمال الموانئ في ميناء مرسيليا-فوس في بيان، إن الميناء لا يجب أن يستخدم في تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن المعدات العسكرية بالحاوية تستخدمها إسرائيل في المجازر بحق الفلسطينيين.

ورفض عمال الموانئ تحميل حاوية مليئة بقطع رشاشات من إنتاج شركة "يورولينيكس"، حيث كان من المقرر أن تغادر الشحنة الميناء يوم غد الخميس، وفق البيان.

وأكدت النقابة الفرنسية في بيانها، أنها تعارض الحرب وترفض الإبادة الجماعية وتدعم السلام.

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