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مساعد الرئيس الروسي: بوتين أبلغ ترامب أن مفاوضات اسطنبول مع أوكرانيا كانت مفيدة

09:36 م الأربعاء 04 يونيو 2025

بوتين وترامب

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وكالات

قال مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، إن الرئيس فلاديمير بوتين أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل جولة المحادثات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.

وأكد ميدينسكي، أن الجانب الأوكراني حاول حرف مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن بوتين أعرب لترامب عن أمله في استمرار المفاوضات، مضيفا "بوتين أبلغ ترامب أن مفاوضات اسطنبول مع أوكرانيا كانت مفيدة".

وأوضح ميدينسكي، أن ترامب قال إن واشنطن لم يتم تحذيرها بشأن الهجمات على القواعد الجوية الروسية.

وفي سياق منفصل، قال مساعد الرئيس الروسي، إن ترامب أبلغ بوتين بأنه سيكون ممتنا لمساعدة روسيا في الشأن الإيراني، موضحا أن ترامب يعتقد أن مساعدة روسيا في الشأن الإيراني ضرورية.

وأشار ميدينكسكي، إلى أن بوتين وترامب أبديا الاستعداد لبقاء الاتصال بينهما.

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