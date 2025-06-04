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أمريكا تطالب مواطنيها في أوكرانيا بتوخي الحذر بسبب تصاعد القصف الروسي

09:11 م الأربعاء 04 يونيو 2025

أمريكا تطالب مواطنيها في أوكرانيا بتوخي الحذر بسبب

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وكالات

طالبت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف، مواطنيها بتوخي أقصى درجات الحذر بسبب تصاعد القصف الروسي والمخاوف من تصاعده أكثر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه أنهى للتو اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استمر لنحو ساعة و15 دقيقة.

وأشار ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إلى أنه ناقش مع بوتين الهجوم الذي شنته أوكرانيا على الطائرات الحربية الروسية على مدارج الطيران، فضلا عن الهجمات الأخرى التي يشنها الجانبان.

وأكد ترامب، أن محادثته مع بوتين كانت جيدة، غير أنها "ليست محادثة من شأنها أن تؤدي إلى السلام الفوري"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي أخبره بأن موسكو سيتعين عليها الرد على الهجوم الأوكراني الأخير على المطارات.

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