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أمريكا أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

08:46 م الأربعاء 04 يونيو 2025

أمريكا أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو

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وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر عبري، بأن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإسرائيلية عزمها استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار متوقع يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووفقًا للمصدر، أوضحت واشنطن أنها ترفض المقترحات الدولية التي تطالب بوقف غير مشروط للعمليات العسكرية، معتبرة أن ذلك من شأنه إعاقة الجهود الجارية للتوصل إلى "وقف مشروط" يرتبط باتفاق لتبادل الأسرى وتوفير ضمانات أمنية لإسرائيل.

ويأتي هذا الموقف الأمريكي في ظل تصاعد الدعوات الدولية، لا سيما من دول أوروبية وجهات أممية، لوقف القتال في غزة مع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

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