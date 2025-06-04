اعتقالات في روسيا مع احتفال أنصار نافالني الراحل بعيد ميلاده

موسكو - (د ب أ)

احتفل أنصار المعارض الروسي الراحل اليكسي نافالني اليوم الأربعاء بعيد ميلاده، وذلك بعد أكثر من عام على وفاته في مستعمرة عقابية.

وقالت منظمة "او في دي انفو" المعنية بحقوق الإنسان إن السلطات الروسية اعتقلت ثمانية أشخاص في نوفوسيبيرسك في سيبيريا.

وأظهرت مقاطع فيديو تم بثها على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الأنصار الذين تجمعوا عند قبر نافالني في موسكو، وكانت والدته من بين الحاضرين.

وكان نافالني، أحد أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، سيبلغ اليوم الأربعاء 49 عاما.

وبعد أن نجا من هجوم شبه مميت بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في عام 2020، توفي نافالني في ظروف غامضة في سجن الذئب القطبي في الدائرة القطبية الشمالية في فبراير من العام الماضي.