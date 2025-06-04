وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية.

وأشار بيسكوف، إلى أن بوتين أكد لبابا الفاتيكان أن هجوم أوكرانيا المتعمد على المدنيين يندرج بوضوح تحت مسمى الإرهاب.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أنهى للتو اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استمر لنحو ساعة و15 دقيقة.

وأشار ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إلى أنه ناقش مع بوتين الهجوم الذي شنته أوكرانيا على الطائرات الحربية الروسية على مدارج الطيران، فضلا عن الهجمات الأخرى التي يشنها الجانبان.

وأكد ترامب، أن محادثته مع بوتين كانت جيدة، غير أنها "ليست محادثة من شأنها أن تؤدي إلى السلام الفوري"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي أخبره بأن موسكو سيتعين عليها الرد على الهجوم الأوكراني الأخير على المطارات.

وفي سياق منفصل، قال ترامب، إنه ناقش هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الملف الإيراني.

وأكد ترامب، أن "الوقت ينفد بشأن قرار إيران المتعلق بالأسلحة النووية، والذي يجب اتخاذه بسرعة!".

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" "لقد ذكرت للرئيس بوتين أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأعتقد أننا كنا متفقين على ذلك"، موضحا أن "الرئيس بوتين أشار إلى أنه سيشارك في المناقشات مع إيران، وأنه ربما يكون مفيداً في التوصل إلى نتيجة سريعة لهذا الأمر".

وتابع ترامب: "في رأيي أن إيران كانت بطيئة في اتخاذ قرارها بشأن هذه المسألة المهمة للغاية، وسنحتاج إلى إجابة نهائية في فترة زمنية قصيرة جدًا".