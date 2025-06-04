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ترامب: بوتين سيشارك في المفاوضات مع إيران

08:15 م الأربعاء 04 يونيو 2025

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه ناقش هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الملف الإيراني.

وأكد ترامب، أن "الوقت ينفد بشأن قرار إيران المتعلق بالأسلحة النووية، والذي يجب اتخاذه بسرعة!".

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" "لقد ذكرت للرئيس بوتين أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأعتقد أننا كنا متفقين على ذلك"، موضحا أن "الرئيس بوتين أشار إلى أنه سيشارك في المناقشات مع إيران، وأنه ربما يكون مفيداً في التوصل إلى نتيجة سريعة لهذا الأمر".

وتابع ترامب: "في رأيي أن إيران كانت بطيئة في اتخاذ قرارها بشأن هذه المسألة المهمة للغاية، وسنحتاج إلى إجابة نهائية في فترة زمنية قصيرة جدًا".

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